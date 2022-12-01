ارتفاع الحرارة في اغلب المناطق اليوم الخميس وغدا وبعده

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الخميس،، وتكون الاجواء لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الاجواء يومي الجمعة والسبت، لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 11 درجة مئوية، غرب عمان 17 – 11، المرتفعات الشمالية 16 – 8، مرتفعات الشراة 17 – 6، مناطق البادية 21 – 8، مناطق السهول 20- 10، الأغوار الشمالية 24- 15، الأغوار الجنوبية 27 – 17، البحر الميت 26 – 16، وفي خليج العقبة 27 – 16 درجة مئوية.