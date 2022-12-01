لكبح كراهية الشعب المصري.. دعوات إسرائيلية لتوقيع اتفاق سلام جديد مع القاهرة وايجاد وسيلة للتغلغل بالشارع المصري
أهم العناوين
جرينتش+2 07:09
“أفلح إن صدق”.. السعودية تطلق تأشيرة “الزيارة الشخصية” التي تسمح للزوار بتأدية العمرة وزيارة الأصدقاء/ رابط
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني