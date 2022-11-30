عباس يعزي والد الشهيدين الريماوي، و“عرين الأسود” تدعو لإضراب وغضب شامل اليوم بعد استشهاد 5 شبان أمس

رام الله – الأناضول

دعت مجموعات “عرين الأسود” سائر الفلسطينيين، مساء امس الثلاثاء ، إلى إضراب عام، ويوم غضب شامل، اليوم الاربعاء، بعد يوم دام شهد استشهاد 5 شبان، اثنان منهم إشقاء، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامه لمدن عدة من الضفة الغربية.

وقالت مجموعات “عرين الأسود”، في بيان عبر حسابها على التلغرام، إنها “تقسم بأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن كل وعد قطعناه على أنفسنا سيقع”.

كما دعت الشعب الفلسطيني لأن يكون الأربعاء “يوم غضب شامل في كل الضفة الغربية والقدس المحتلة وفي كل نقطة تماس مع قوات الاحتلال”.

5 شهداء في الضفة

وكان قد ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية، امس الثلاثاء، إلى 5 شهداء، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مدن فلسطينية.

حيث قالت وزارة الصحة إن الشاب رائد النعسان استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية المغير، ما تسبب في اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاصين الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية استشهاد فلسطيني، قالت إنه نفذ عملية دهس استهدفت مستوطِنَة وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، إن 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في رام الله والخليل، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشقيقين جواد وظافر الريماوي، متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عين شمال غربي رام الله .

بينما استشهد الفلسطيني مفيد خليل، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر، شمالي الخليل. وقالت تقارير محلية إن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، بعد إجراء قوات الاحتلال تدريبات بالرصاص الحي فيها.

حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشقيقين جواد وظافر الريماوي، متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عين شمال غربي رام الله، بحسب ما ذكره موقع “شبكة القدس” الإخبارية الفلسطيني.

بينما استشهد الفلسطيني مفيد خليل متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر، شمالي الخليل. وقالت تقارير محلية إن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة بعد إجراء قوات الاحتلال تدريبات بالرصاص الحي فيها.

تشييع الشقيقين الريماوي

وقد شيع آلاف المواطنين امس الثلاثاء، جثمان الشهيدين الشقيقين جواد عبد الرحمن الريماوي وظافر الريماوي بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وانطلق موكب تشييع الشهيدين من مستشفى رام الله بمسيرة محمولة باتجاه جامعة بير زيت، حيث جرى تشييع الجثمانين في الحرم الجامعي.

وشارك آلاف الطلاب في مسيرة التشييع، وسط هتافات تحيي الشهيدين وتدعو للانتقام وتصعيد عمليات المقاومة في جميع محافظات الضفة الغربية.

وقد نقل الجثمانان بمسيرة محمولة إلى قرية بيت ريما، حيث ألقى الأهالي نظرة الوداع على الجثمانين، فيما أدى المشاركون صلاة الجنازة بمسجد القرية.

وانطلق آلاف المشاركين في جنازة طافت شوارع القرية، حيث هتف المشاركون بعبارات السخط والغضب على الاحتلال والمستوطنين.

ودعا المشاركون إلى الرد على جرائم الاحتلال والتوحد في سبيل صد ممارسات الاحتلال ومستوطنيه والعربدة اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما طالب المشاركون الفصائل بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه لكبح الجرائم المتصاعدة بحق الأبرياء.

عباس يهاتف والد الشهيدين الشقيقين

وقد هاتف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مساء امس الثلاثاء، والد الشهيدين، عبد الرحمن الريماوي، معزيا باستشهاد نجليه، جواد وظافر، اللذين ارتقيا في رصاص الاحتلال على أرض قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

وعبر الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي، عن صادق تعازيه ومواساته القلبية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما ومحبيهما الصبر والسلوان.

ووصف الشهيدين بـ”القمرين من أقمار فلسطين”، فيما شكر والد الشهيدين الرئيس على الاتصال.

شخصيات رسمية واعتبارية يقدمون العزاء بالشهيدين

كما قدم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، وعضوا اللجنة المركزية لحركة “فتح” صبري صيدم ودلال سلامة، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وعضو المجلس الثوري لحركة “قتح” رزان هندية، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لذوي الشهيدين الشقيقين جواد وظافر الريماوي، ولعموم آل الريماوي.

وأعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم القلبية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما ومحبيهما جميل الصبر والسلوان.

والد الشهيدين جواد وظافر الريماوي ادعوا له بالصبر والسلوان. pic.twitter.com/3v0dKAjbjG — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) November 29, 2022