ذكرى ميلاده.. أسباب تخاصم السنباطي مع عبد الوهاب حتى الممات

استشهاد الشاب محمد بدارنة واعتقال المطارَد عبد الغني حرز الله خلال اشتباكات عنيفة مع قوات العدو ببلدة يعبد/ فيديو
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