تهاوي العملة المصرية.. سعر الدولار يتخطى الـ 27 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء، والبنوك تكشف عن مصير أكثر سوءأ

استشهاد الشاب محمد بدارنة واعتقال المطارَد عبد الغني حرز الله خلال اشتباكات عنيفة مع قوات العدو ببلدة يعبد/ فيديو
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