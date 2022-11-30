الأشغال المؤقتة 7 سنوات لشخص تاجر بأعضاء بشرية أردنية

عباس يعزي والد الشهيدين الريماوي، و“عرين الأسود” تدعو لإضراب وغضب شامل اليوم بعد استشهاد 5 شبان أمس
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