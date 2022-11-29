قائمة أولية بأسماء المسلسلات المصرية في شهر رمضان المقبل

بدأت ملامح الخريطة الدرامية الرمضانية لـ مسلسلات شهر رمضان 2023 يتضح الى حد كبير، حيث بدأ الكثير من صناع الأعمال الدرامية في حسم المسلسلات التي سوف تنافس خلال شهر رمضان 2023

في التقرير التالي ابرز اسماء هذه المسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني المقبل..

تحت الوصاية

تواصل الفنانة مني زكي تحضيرات شخصيتها ، لبدء التصوير في شهر ديسمبر المقبل، حيث تجسد خلاله قصة الحاجة صيصة أبو دوح، صاحبة القصة الإنسانية الشهيرة، التي ذاع صيتها عام 2017، وكرمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقديرا لكفاحها في الحياة،

ويشارك الفنانة منى في البطولة كل من دياب، نسرين أمين وخالد كمال ومها نصار، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

بابا المجال

بدأ المخرج أحمد خالد موسي تصوير مسلسل “بابا المجال”، بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمود حافظ، مها نصار، محمد كشك، رياض الخولي، عارفة عبد الرسول، سما إبراهيم، محمد رضوان، وإنتاج كامل أبو علي، وتدور أحداث العمل في إطار الدراما الشعبية.

العمدة

يواصل فريق عمل مسلسل” العمدة” تصوير المشاهد، ويضم عددا من النجوم منهم، محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى،

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

حضرة العمدة

انتهي المخرج عادل أديب من تحضيرات مسلسل” حضرة العمدة” ، لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، ويشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، ومحمود عبد المغنى، وسميحة أيوب، وإدوارد، ومحمود حافظ، وبسمة، ونهلة سلامة، ومحمد الصاوى،

المسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وهو يناقش قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، .

سره الباتع

يواصل فريق مسلسل “سره الباتع”، التحصيرات العمل، ويضم عددا من الفنانين أبرزهم:”أحمد السعدني، عمرو عبد الجليل، أحمد فهمي، هالة صدقي، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، منة فضالي، وعدد آخر من الفنانين،

المسلسل سيناريو وحوار خالد يوسف ويشاركه خالد كساب، وإخراج خالد يوسف، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي، من المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة.

عملة نادرة

يستكمل أبطال مسلسل ” عملة نادرة” تصوير المشاهد في لبنان، ويضم العمل عددا من الفنانين على راسهم نيللي كريم، كمال أبو رية، جمال سليمان، فريدة سيف النصر، هشام عاشور، يناقش المسلسل عددا من القضايا الهامة منها حرمان المرأة من حقها في الميراث، والأخذ بالثأر.

الاجهرة

يواصل المخرج ياسر سامي تحضيرات مسلسل “الاجهرة”، لبدء التصوير أول العام المقبل، العمل بطولة عمرو سعد، درة ،ناهد السباعي وسارة سلامة، ليشاركن عمرو سعد ،وهو من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.

سوق الكانتو

انتهي المؤلف هاني سرحان من كتابة سناريو مسلسل “سوق الكانتو”، ويضم عددا من النجوم، منهم” أمير كرارة، مي عز الدين ، عبد العزيز مخيون ،ضياء عبد الخالق ،وغيرهم من النجوم، وهو من إخراج حسين المنباوي.

رمضان كريم 2

اوشك فريق عمل مسلسل “رمضان كريم2” من الانتهاء تصوير المشاهد، بطولة شريف سلامة، سيد رجب، سلوى عثمان، نجلاء بدر، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، إنعام سالوسة، حجاج عبد العظيم، كريم عفيفي، صبري فواز، محمد لطفي،

المسلسل من تأليف أحمد عبدالله، إنتاج محمد السبكي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور قصة مسلسل “رمضان كريم” الجزء الثاني حول روحانيات شهر رمضان الكريم، في سياق درامي اجتماعي، ويتطرق العمل إلى مشكلات الأسر المصرية البسيطة في إطار إجتماعي درامي جذاب.

كامل العدد

تواصل الفنانة دينا الشربيني تحضيرات مسلسل “كامل العدد”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مكون من 15 حلقة، ويشاركها بطولة العمل شريف سلامة، تميم عبده، مصطفي درويش، أيه سماحة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، وغيرهم من النجوم،

المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

بطن الحوت

مسلسل “بطن الحوت” يمثل البطولة الجماعية في مسلسلات شهر رمضان 2023، حيث يشارك فيه النجم محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.