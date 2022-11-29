الشهيد الخامس اليوم الثلاثاء..استشهاد الشاب رائد النعسان و 4 إصابات برصاص العدو في قرية المغير قرب رام الله

رام الله – استشهد الشاب رائد النعسان (21 عامًا)، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله، ما يرفع عدد الشهداء منذ الساعات الأولى من فجر اليوم إلى 5 بما فيهم منفذ عملية الدهس.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشاب النعسان استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر.

وكانت مصادر محلية قد أكدت في وقت سابق أن خمسة شبان أحدهم أصيبوا بجروح أحدهم خطيرة بعد إصابته بالرصاص الحي بالصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال لوسط قرية المغير، وجرى نقل الشاب المصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى الاستشاري برام الله.

ووفق المصادر، فإن الشبان الأربعة الآخرين أصيبوا بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وعولج المصابون ميدانيًا.