إستشهاد الشقيقين جواد وظافر الريماوي في بيت ريما، ومفيد إخليل في بيت أمر خلال مواجهات مع قوات العدو اليوم
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جرينتش+2 01:45
الشهيد الخامس اليوم الثلاثاء..استشهاد الشاب رائد النعسان و 4 إصابات برصاص العدو في قرية المغير قرب رام الله
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