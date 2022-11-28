مؤسسة المتقاعدين العسكريين تستقبل طلبات قروض المشروعات الانتاجية

عمان – أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، عن بدء استقبال طلبات القروض للمشروعات الإنتاجية الصغيرة (المحفظة الإقراضية) للمرحلة السادسة، اعتباراً من الحادي عشر من شهر كانون الأول المقبل.

وقال مدير عام المؤسسة، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، في بيان صدر اليوم الاثنين، إن خدمة تمويل المشروعات الصغيرة تعد من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتتمثل بتقديم قروض ميسرة وفقا للشريعة الإسلامية لدعم المشروعات الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاؤها.

وبين أن المشروعات المدعومة من شأنها المساهمة في عملية التنمية، وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة دخل الأُسر ذات الدخل المحدود، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء الوطن، وإيجاد فرص عمل لهم، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

وأوضح أنه لغايات تقديم الطلبات والإطلاع على التفاصيل والشروط يمكن زيارة الموقع الإلكتروني (موقع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء) (www.esarsv.com)، ومن ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية (تمويل المشاريع الصغيرة).

ويتم تقديم طلب الاستفادة من تمويل المحفظة الإقراضية خلال فترة 21 يوما اعتبارا ً من الحادي عشر من شهر كانون الأول وحتى يوم 31 الشهر ذاته، ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.

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