تصدع حلف الأشرار.. المسؤولون الأوروبيون يتهمون أمريكا بـ "التكسب من الحرب بأوكرانيا، بينما دول أوروبا تعاني وتتألم"
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جرينتش+2 03:41
مؤسسة المتقاعدين العسكريين تستقبل طلبات قروض المشروعات الانتاجية
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