تصدع حلف الأشرار.. المسؤولون الأوروبيون يتهمون أمريكا بـ “التكسب من الحرب بأوكرانيا، بينما دول أوروبا تعاني وتتألم”

كشف تقرير لمجلة “بوليتيكو” الأمريكية عن نذر تصدع الحلف الأمريكي-الأوروبي، وتصاعد النبرة العدائية من ناحية دول التكتل غربا باتجاه الأطلسي.

اتهام وصل إلى حدّ اتهام بروكسل لواشنطن بالتكسب من الحرب في أوكرانيا، التي تكاد “تقصم ظهر الأوروبيين”، وفق تعبير المجلة الأمريكية.

وقال تقرير المجلة إن كبار المسؤولين الأوروبيين غاضبون من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويتهمون مسؤولين في الولايات المتحدة الآن بـ”جني ثروة من الصراع، بينما تعاني دول الاتحاد الأوروبي وتتألم”.

أرباح تحت أنقاض الحرب

ونقلت “بوليتيكو” عن مسؤول أوروبي كبير قوله: “الحقيقة، إذا نظرت إليها بواقعية، فإن الدولة الأكثر استفادة من هذه الحرب هي الولايات المتحدة؛ لأنها تبيع المزيد من الغاز وبأسعار أعلى، ولأنها تبيع المزيد من الأسلحة”.

وبعد تسعة أشهر من اندلاع حرب أوكرانيا، ترفض الولايات المتحدة شكاوى أوروبا، وتعتبر أن الارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا ناتج عن الحرب.

وزادت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا بشكل كبير .

في المقابل تنتقد بروكسل بشكل خاص الإعانات والضرائب الخضراء، التي يقدمها بايدن، والتي تقول بروكسل إنها تهدد بتدمير الصناعات الأوروبية.

وعلى الرغم من الاعتراضات الرسمية من جانب أوروبا، لم تظهر واشنطن حتى الآن أي علامة على التراجع.

وفي الوقت نفسه، تدفع الاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا إلى دفع الاقتصادات الأوروبية إلى الركود، مع تصاعد التضخم والضغط المدمر على إمدادات الطاقة مما يهدد بانقطاع التيار الكهربائي وتقنين هذا الشتاء.

أسعار خيالية للغاز الأمريكي

وفيما يسعى الأوروبيون لتقليل اعتمادهم على الطاقة الروسية، تتجه دول الاتحاد إلى الغاز الأمريكي لكن السعر الذي يدفعه الأوروبيون أعلى بأربعة أضعاف من نفس تكاليف الوقود في أمريكا.

كما أن هناك زيادة محتملة في الطلبات على الصناعات العسكرية الأمريكية، في وقت تنفد مخزونات الجيوش الأوروبية بعد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

كل هذا يمثل، بحسب “بوليتيكو” الكثير بالنسبة لكبار المسؤولين في بروكسل وعواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق -صراحة- إن أسعار الغاز المرتفعة في الولايات المتحدة ليست “ودية”، كما دعا وزير الاقتصاد الألماني واشنطن لإظهار المزيد من “التضامن” والمساعدة في خفض تكاليف الطاقة.

وأعرب وزراء ودبلوماسيون مقيمون في أماكن مختلفة من الاتحاد الأوروبي عن إحباطهم من الطريقة التي تتجاهل بها حكومة بايدن تأثير سياساتها الاقتصادية المحلية على الحلفاء الأوروبيين.

“أجواء سامة”

ويتحدث مسؤول كبير للمجلة الأمريكية قائلا: “عندما تعامل قادة الاتحاد الأوروبي مع بايدن بشأن ارتفاع أسعار الغاز الأمريكية في اجتماع مجموعة العشرين في بالي قبل أيام، بدا الرئيس الأمريكي وكأنه غير مدرك للقضية”، واعتبر مسؤولون ودبلوماسيون آخرون في التكتل أن ذلك “مشكلة كبيرة.”

وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون للتليفزيون الفرنسي، يوم الأربعاء الماضي: “الولايات المتحدة تبيع لنا غازها بتأثير مضاعف أربعة مرات، عندما تعبر المحيط الأطلسي”. “الأمريكيون هم حلفاؤنا بالطبع … ولكن عندما يحدث خطأ ما ، من الضروري أيضًا أن يقول الحلفاء ذلك.”

وأصبحت الطاقة الأرخص بسرعة ميزة تنافسية كبيرة للشركات الأمريكية أيضًا. إذ تخطط الشركات لاستثمارات جديدة في الولايات المتحدة أو حتى نقل أعمالها الحالية بعيدًا عن أوروبا إلى المصانع الأمريكية. وقبل أيام فقط ، أعلنت شركة سولفاي الكيميائية متعددة الجنسيات أنها تختار الولايات المتحدة على أوروبا لاستثمارات جديدة ، في أحدث سلسلة من الإعلانات المماثلة من عمالقة الصناعة في الاتحاد الأوروبي.

إجراءات واشنطن تفاقم التوترات

وقد فاقم الخلافات في مجال الطاقة إعلان واشنطن عن خطة دعم صناعي بقيمة 369 مليار دولار لدعم الصناعات الخضراء بموجب قانون الحد من التضخم ، حيث دخلت بروكسل في حالة من الذعر الكامل.

وأدى النزاع المتزايد حول قانون بايدن لخفض التضخم (IRA) إلى إثارة المخاوف مجددا بشأن حرب تجارية عبر المحيط الأطلسي. ومن المقرر أن يناقش وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي ردهم يوم الجمعة القادم حيث يضع المسؤولون في بروكسل خططًا لحرب طارئة من الإعانات المالية لإنقاذ الصناعات الأوروبية من الانهيار.

واعتبرت وزيرة التجارة الهولندية ليسجي شرينيماخر “قانون خفض التضخم مقلقا للغاية”، فيما توقعت أن يكون “التأثير المحتمل على الاقتصاد الأوروبي كبيرا جدًا”.

وفي السياق يقول تونينو بيكولا؛ المسؤول الرئيسي عن العلاقات عبر الأطلسي في البرلمان الأوروبي: “إن الولايات المتحدة تتبع أجندة محلية، للأسف تتسم بحمائية وتمييز ضد حلفاء الولايات المتحدة”.

وعن هذا القانون قال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: “لقد غير قانون خفض التضخم كل شيء. هل ما زالت واشنطن حليفة لنا أم لا؟”، وردّ مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية بالقول إن التشخيص واضح: هذه “إعانات تمييزية من شأنها تشويه المنافسة”.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لردوده، مثل دفع إعانات كبيرة لمنع الصناعة الأوروبية من القضاء عليها من قبل المنافسين الأمريكيين. وقال النائب الألماني رينهارد بوتيكوفر: “إننا نواجه أزمة ثقة زاحفة بشأن قضايا التجارة في هذه العلاقة”.

كواليس

وخلف الكواليس ، هناك أيضًا غضب متزايد بشأن تدفق الأموال إلى قطاع الدفاع الأمريكي.

فقد كانت الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر مزود للمساعدات العسكرية لأوكرانيا ، حيث قدمت أكثر من 15.2 مليار دولار من الأسلحة والمعدات منذ بداية الحرب. ووفقًا لبوريل ، قدم الاتحاد الأوروبي حتى الآن حوالي 8 مليارات يورو من المعدات العسكرية لأوكرانيا.

وبحسب ما يقول مسؤول كبير من إحدى العواصم الأوروبية، فإن تعويض بعض الأسلحة المتطورة قد يستغرق “سنوات” بسبب مشاكل في سلسلة التوريد وإنتاج الرقائق، وهو ما يثير مخاوف من أن صناعة الدفاع الأمريكية يمكن أن تستفيد أكثر من الحرب.