تشكيلة جديدة لمجلس أمناء صندوق الملك عبدالله للتنمية

عمان – صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 27/11/2022، برئاسة معالي المهندس ناصر أحمد اللوزي، وعضوية كل من:

1- معالي السيد أيمن عبدالكريم حتاحت.

2- سعادة السيد بشر إبراهيم بكر.

3- سعادة الآنسة نور غازي جرار.

4- سعادة السيد ليث مروان القاسم.

5- سعادة المهندس موسى عوني الساكت.

6- سعادة المهندس حسين زيد ملحس.

(بترا)

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