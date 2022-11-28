تشكيلة جديدة لمجلس أمناء صندوق الملك عبدالله للتنمية

عمان – صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 27/11/2022، برئاسة معالي المهندس ناصر أحمد اللوزي، وعضوية كل من:
1- معالي السيد أيمن عبدالكريم حتاحت.
2- سعادة السيد بشر إبراهيم بكر.
3- سعادة الآنسة نور غازي جرار.
4- سعادة السيد ليث مروان القاسم.
5- سعادة المهندس موسى عوني الساكت.
6- سعادة المهندس حسين زيد ملحس.
(بترا)
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