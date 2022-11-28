أوروبا تكشف تفاصيل عملية استغرق التخطيط لها عامين.. تفكيك عصابة مخدرات ضخمة تُدار من دبي/ فيديو



فككت الشرطة شبكة أوروبية ضخمة لتهريب الكوكايين، وأوقفت 49 مشتبها بهم في دول مختلفة، من بينهم 6 يُعتبرون “أهدافا مهمة” في دبي، على ما أعلنت “الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون” (يوروبول)، اليوم الإثنين.

وقالت “يوروبول”، في بيان: “اجتمع مهرّبو مخدّرات تعتبرهم يوروبول أهدافا مهمة لتشكيل (سوبر كارتيل) كان يسيطر على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا”.

وجاءت التوقيفات، التي جرت بين يومي 8 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تتويجا لعمليات دهم وتحقيقات منسقة أجريت في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والإمارات، بدعم من “يوروبول”، في أنشطة هذه الشبكة المتورطة في تهريب المخدرات على نطاق واسع وغسيل الأموال، بحسب البيان.

ونشرت “يوروبول” مقطع فيديو لعقارات وسيارات فاخرة تم ضبطها ومصادرتها.

وذكر البيان أن المشبته بهم كانوا يهربون كميات هائلة من الكوكايين إلى أوروبا، لافتا إلى ضبط أكثر من 30 طنا من هذا المخدر كانت بحوزتهم.

نتائج العملية

إسبانيا: اعتقال 13 شخصا + هدفان مهمان في دبي

فرنسا: اعتقال 6 أشخاص + هدفان مهمان في دبي

بلجيكا: 10 اعتقالات

هولندا: اعتقال 14 شخصا + هدفان مهمان في دبي

لا ملاذ آمن

واعتبرت “يوروبول”، في بيانها، أن هذه العملية المنسقة ترسل رسالة قوية إلى أباطرة المخدرات بأنه “لا يوجد ملاذ أمن لهم”.

في وقت سابق من سبتمبر/أيلول 2022 ، اتخذت “يوروبول” ووزارة الداخلية الإماراتية خطوة مهمة في تعزيز تعاونهما.

إذ تم توقيع اتفاقية ضابط اتصال بين الجانبين؛ ما سمح لضباط اتصال إنفاذ القانون الإماراتيين بالانتشار في مقر يوروبول في هولندا.

وانضم بالفعل ضابط اتصال من وزارة الداخلية الإماراتية إلى شبكة تضم أكثر من 250 ضابط اتصال من أكثر من 50 دولة ومنظمة مع تمثيل دائم في “يوروبول”.

تفاصيل العملية التي استغرق التخطيط لها عامين

وفي التفاصيل، أعلنت شرطة الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أنها ساعدت في تنسيق عملية لضبط تنظيم عصابات يدار من عناصر في الإمارات العربية المتحدة، ويعتقد أنه يتحكم فيما يصل إلى ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا.

الوكالة قالت إن الشرطة اعتقلت 49 مشتبهاً بهم في مداهمات في بلجيكا وفرنسا وهولندا وإسبانيا والإمارات في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

فيما أضافت في بيان أن “حجم تهريب الكوكايين إلى أوروبا الذي يسيطر عليه المشتبه بهم ويديرونه كان هائلاً”، مضيفة أنه تم ضبط أكثر من 30 طناً من المخدرات خلال التحقيقات.

تخطيط العملية استمر عامين

وبحسب وكالة رويترز، فإن عملية تنسيق المداهمات أطلق عليها اسم “ديزرت لايت” وتم التخطيط لها على مدى عامين.

وقالت يوروبول إن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لعبت أيضاً دوراً في إسقاط المنظمة، التي كانت متورطة أيضاً في غسيل الأموال، بحسب صحيفة independent البريطانية.

كما أكدت الوكالة الأوروبية أن “حجم استيراد الكوكايين إلى أوروبا تحت سيطرة وقيادة المشتبه بهم كان هائلاً”، موضحة أن المشتبه بهم استخدموا اتصالات مشفرة من أجل تنظيم شحنات المخدرات.

يذكر أن هولندا عادة ما يتم فيها تنفيذ عمليات الاعتقال، فقد ألقي القبض على 14 مشتبهاً بهم في عام 2021.

اليوروبول أوضحت أن ستة أشخاص وصفتهم بـ”أهداف عالية القيمة” تم اعتقالهم في دبي، على ارتباط بهولندا، إضافة إلى شخصَين على صلة بإسبانيا وآخرَين على ارتباط بفرنسا، كما أكد ممثلو الادعاء الهولنديون أنهم سيطلبون من الإمارات العربية المتحدة تسليم المشتبه بهم.

الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن أحد المشتبه بهم رجل يبلغ من العمر 37 عاماً يحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، وتم احتجازه بشبهة استيراد آلاف الكيلوغرامات من الكوكايين إلى هولندا في عامي 2020 و2021.

كما أفاد الادعاء العام في هولندا في بيان أن “هذه جرائم جنائية خطرة ترتبط بالتهريب الدولي للمخدرات، خصوصاً من أمريكا الجنوبية عبر مرفأي أنتويرب وروتردام”.

أما مشتبه آخر فهو شخص في الأربعين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والبوسنية.

وقال المصدر إن المشتبه بهم الهولنديين على صلة برضوان تاغي، الذي اعتقل في دبي عام 2019 ويحاكم الآن في هولندا.

يذكر أن تاغي متهم بإدارة مجموعة ضخمة لتهريب الكوكايين في أمستردام ويواجه تهماً من بينها القتل.