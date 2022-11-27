الشعوب العربية ترفض التطبيع.. مشجع سعودي “يهين” صحفياً إسرائيلياً يغطي أخبار كأس العالم في قطر/ شاهدوا

الدوحة – انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رفض ‏مشجع للمنتخب السعودي، الحديث مع مراسل إسرائيلي، خلال تغطية منافسات بطولة كأس العالم في قطر.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر مشجع للمنتخب السعودي وهو يقول للمراسل: “أنت غير مرحب بك هنا في قطر..أنت غير مرحب بك هنا، وهناك فقط فلسطين”.

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف هذا المشجع، مثنيين على موقفه وكلامه، حيث علق أحدهم قائلا: “خلوا هذه التغريدة تلف الكون كله.. ليس مرحباً بكم هنا”.. وها نحن في “المجد” نسلط الضوء على هذا الموقف الشعبي السعودي المتناقض تماما مع توجهات ابن سلمان التطبيعية.

المشجع السعودي أهان مراسل قناة إسرائيلية أراد إجراء حوار معه بعد مباراة السعودية وبولندا.

✌️خلو هذه التغريدة تلف الكون كله،، 🟥"ليس مرحباً بكم هنا".. مشجع سعودي يهين مراسل قناة إسرائيلية أراد إجراء حوار معه بعد مباراة #السعودية وبولندا pic.twitter.com/awcV7ZHRai — المستشار زيد نعيم الطوباسي (الايوبي)🇵🇸🇯🇴🇾🇪 (@Zaid_Alayoubi) November 26, 2022

جماهير تونس تدعم الفلسطينيين

ومن جانبها، رفعت الجماهير التونسية خلال مباراتها أمام أستراليا، امس السبت، لافتة ضخمة تحمل عبارة “فلسطين حرة”، في موقف لاقى إشادة كبيرة من مغردين فلسطينين وعرب، فيما استنكره إعلام عبري.

وحيا المغردون الفلسطينيون والعرب مواقف جماهير تونس من القضية الفلسطينية خلال المونديال بشكل عام؛ حيث لفتوا الأنظار بأعلام فلسطين والكوفيات الفلسطينية.

وقال المغردون إن جمهور تونس ذكرهم مرة أخرى بأن فلسطين حرة عربية.

وقد أثار رفع الجمهور التونسي للعلم الفلسطيني خلال نهائيات كأس العالم بقطر حفيظة الإعلام العبري، الذي تساءل عن فرضية تسليط عقوبات من الفيفا على المنتخب التونسي.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يطفو على الساحة حتى مع فرق إسرائيلية أو فلسطينية تتنافس في كأس العالم في قطر”.

وقالت “تايمز أوف إسرائيل” بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يمنع الفرق واللاعبين والمشجعين من حمل لافتات أو رموز تحمل رسائل سياسية أو دينية أو شخصية في أثناء المباريات الرسمية.

واضافت الصحيفة إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، حث البلدان الـ32 المشاركة على “ترك كرة القدم تحتل مركز الصدارة” على السياسة.

وقالت تايمز أو إسرائيل”: “من غير الواضح، هل سيواجه المشجعون أو المنتخب التونسي تداعيات الموقف”.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن “تونس تشتهر بدعمها للفلسطينيين ومقاومتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

ولفتت إلى أن مباراة تونس وأستراليا لم تكن المرة الأولى التي تطرح فيها القضية الفلسطينية خلال مونديال قطر.

الجمهور التونسي يتضامن مع فلسطين خلال مباراته مع أستراليا برفع علم عملاق هو الأكبر الذي يرفع في كأس العالم رداً على الدعوات المسائية للقيم والأخلاق الإنسانية pic.twitter.com/iwX6lNzQdS — Zueiter@gmail.com (@Zueitergmailco1) November 26, 2022