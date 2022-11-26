نصائح من مؤسسة المواصفات للمواطنين عند شراء السولار للتدفئة

وجهت مؤسسة المواصفات والمقاييس، نصائح وارشادات مهمة الى المواطنين ، بضرورة التحقق من وجود الأختام على عدّاد صّهريج السولار عند الطلب لغايات التدفئة.

وقالت المؤسسة، في ادراج لها عبر “فيسبوك” أنه يجب التاّكّد من أنّ الخرطوم ممتلئ بالسولار، وأنّ العداد على قراءة صفر قبل بدء التعبئة.

وشددت على أهمية الحصول على فاتورة من البائع، تكون فيها القيمة المطبوعة مطابقة لقراءة عدّاد الصّهريج.

وبينت أنه في حال الشّك بصحّة قراءة العدّاد أو نوعيّة السولار التبليغ عبر واتساب الشكاوى 065301243 أو عبر تطبيق “بخدمتكم”.