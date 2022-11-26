كأس العالم.. المنتخب السعودي يخسر هدفين أمام نظيره البولندي

حقق المنتخب البولندي فوزا ثمينا على نظيره السعودي 2-0 في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

فقد أحرز الهدف الأول لبولندا بيوتر زيلينيسكي في الدقيقة 39، وتمكن اللاعب روبرت ليفاندوفسكي من استغلال خطأ دفاعي للاعب المنتخب السعودي عبد الإله العمري ليعزز تقدم بولندا بالهدف الثاني في الدقيقة 82.

وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء مستحقة لصالح السعودية أمام بولندا في الدقيقة 45.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المنتخب البولندي إلى 4 نقاط، فيما يتجمد رصيد المنتخب السعودي إلى 3 نقاط، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية، التي ستجمع الليلة منتخبي الارجنتين والمكسيك ، على استاد لوسيل.