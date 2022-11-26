إنهيار منة شلبي أثناء التحقيق معها، والنيابة العامة تُخلي سبيلها بكفالة

أعلنت النيابة العامة المصرية، مساء امس الجمعة، أنها أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها، إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي وهي تحمل مواد يشتبه في أنها مخدرات.

وأوضحت النيابة أن أمر الإخلاء يتضمن تسديد الممثلة ضمانا ماليا “كفالة” بخمسين ألف جنيه (حوالي 1955 دولار أميركي”.

وكانت السلطات في مطار القاهرة الدولي قد ضبطت الممثلة وهي عائدة من الخارج أثناء إنهائها للإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها حقائب تبين وجود ما يشتبه أنها مخدرات بعد فحصها بجهاز الأشعة السينية والتفتيش.

وبين محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها توصلت إلى أن “المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي”.

وأنكرت الممثلة منة شلبي التهم بحياز مواد مخدرة بقصد التعاطي، فيما يجري استكمال التحقيقات حسب النيابة المصرية، وإرسال المواد المضبوطة لمختبرات الطب الشرعي لفحصها.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد قالت إن التحقيقات الأولوية كشفت أن الأجهزة الأمنية “ضبطت 12 كيسا من نبات ماريوانا المخدر كانت بحوزة الفنانة منة شلبي خلال عودتها من نيويورك”.

وتسمح قوانين ولاية نيويورك الأميركية بتدخين الحشيش أو الماريوانا في الأماكن العامة المتاح فيها تدخين السجائر العادية، ولكنها تبقى محظورة في أماكن العمل والجامعات والمستشفيات، وعلى بعد لا يقل عن 100 قدم من أي مدرسة.

أما في مصر يعاقب القانون على حيازة وتعاطي المواد المخدرة بالسجن والغرامة.

منة شلبي تنهار أمام جهات التحقيق

وهكذا فقد وجدت الفنانة منة شلبي نفسها في ورطة بعد ضبطها بمطار القاهرة الدولي أثناء عودتها من أمريكا، وبحيازتها مواد مخدرة.

الفنانة البالغة من العمر (40 عاما) صار اسمها حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بعد واقعة الضبط، مع تداول صور للمنتجات المخدرة التي كانت بحيازتها.

ولم تصدر السلطات المصرية حتى الآن أية مقاطع فيديو لعملية الضبط بمطار القاهرة، كما لم تصدر النيابة العامة المصرية أي بيانات رسمية بشأن الواقعة.

وقد نقلت وسائل إعلام محلية مصرية كلمات جاءت في التحقيقات على لسان الفنانة المصرية، حيث أنكرت حيازتها للمضبوطات وانهارت باكية.

أمام جهات التحقيق، قالت إنها لا تعلم شيئا عن المنتجات المضبوطة داخل حقيبتها.

وأشارت الى أن المسؤولين عن دخول غرفة خاصة بالمطار أخضعوها للتفتيش، وفوجئت باتهامها بحيازة حقيبة تحتوي على 12 كيسا صغيرا من نبات “الماريجوانا” المخدر، إضافة إلى حلوى بها مواد مخدرة.

وانهارت منّة شلبي أمام جهات التحقيق، قائلة: “أنا معرفش عن المخدرات دي حاجة مش بتاعتي”، وفقا “للقاهرة24”.

وقد حضر مع الفنانة مني شلبي أمام جهات التحقيق مكتب المستشار جميل سعيد، ومكتب المستشار بهاء أبو شقة، ومحامٍ من نقابة المهن التمثيلية، للدفاع عن الفنانة أمام جهات التحقيق بمحكمة مصر الجديدة.