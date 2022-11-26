المؤسسات الحكومية تقدم 613 خدمة إلكترونية حتى الشهر الحالي

عمان – قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن عدد الخدمات الإلكترونية المطلقة التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى شهر تشرين الثاني الحالي بلغ 613 خدمة.

وبين في تصريح لـ (بترا)، أن مجموع الخدمات قيد الإطلاق نهاية العام الحالي بلغ 73 خدمة إلكترونية جديدة، بينما مجموع الخدمات الإلكترونية قيد الفحص 21 خدمة، وعدد تطبيقات الهواتف النقالة قيد الفحص 7 تطبيقات.

وتوقع الهناندة أن يتم إضافة 326 خدمة إلكترونية جديدة بنهاية عام 2023 المقبل.

ومن أبرز المؤسسات التي شملتها الخدمات: وزارات العدل والعمل والصناعة والتجارة والتموين والداخلية والاستثمار والصحة، وأمانة عمان الكبرى، وضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة قاضي القضاة، والجمارك الأردنية، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة الأراضي والمساحة، وإدارة التأمين الصحي، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، والضمان الاجتماعي، وديوان الخدمة المدنية.

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