وزير الجيش غانتس يندد بتشكيل "جيش شخصي لبن غفير في الضفة" ويعتبره "خطوة سوف تؤدي إلى عواقب أمنية خطيرة"
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جرينتش+2 08:19
وزير الجيش غانتس يندد بتشكيل “جيش شخصي لبن غفير في الضفة” ويعتبره “خطوة سوف تؤدي إلى عواقب أمنية خطيرة”
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