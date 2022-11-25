توقيف الفنانة منة شلبي بمطار القاهرة بتهمة تهريب مخدرات

كشفت مصادر مطلعة بجمارك مطار القاهرة أنه تم إلقاء القبض على الفنانة منة شلبي، اليوم الجمعة، إثر قدومها من الخارج، بتهمة حيازة مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة والتحقيق جار. وقد أمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وفي التفاصيل، قالت مصادر لـRT أنه تم القبض على الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بـ12 كيس ماريغوانا قادمة من نيويورك الأمريكية.

كما كشفت المصادر لـRT عن تطورات القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة من سلطات الجمارك، بعد الكشف عن حيازتها مواد مخدرة خلال قدومها من أمريكا.

وقالت المصادر إن الأمن المصري قام باصطحاب منة شلبي إلى أحد أقسام الشرطة لاستكمال التحقيقات، ومعرفة سبب حيازتها مواد مخدرة بعد تحرير محضر لها في المطار.

وكشفت مصادر أنه تم القبض على الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بـ12 كيس ماريغوانا قادمة من نيويورك الأمريكية.

وقالت المصادر إن الجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتحرير مذكرة بالواقعة وجار التحقيق وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

ويأتي ضبط منة شلبي بعد أقل من شهر على الجدل الذي أثارته الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي تم احتجازها في المستشفى للعلاج من إدمان المواد المخدرة.

وقد نشرت وسائل الإعلام المصرية صور للمضبوطات بحوزة منة شلبي.