أردوغان يسعى للقاء الأسد بعدما ثبت له ان الجيش السوري هو القادر على لجم الأكراد، بحكم خبراته الطويلة في مقارعتهم
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بالمناصب والمكاسب.. أبن سلمان “يشتري الشعبية”، ويعيد تشكيل خريطة المناطق المحظوظة والعائلات القوية بالسعودية
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