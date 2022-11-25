المدرب الفرنسي وبخ الفريق بعد الشوط الاول.. كواليس مثيرة سبقت انتصار السعودية التاريخي على الأرجنتين/ فيديو

نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشاهد من الكواليس المثيرة التي سبقت الفوز التاريخي على الأرجنتين في مونديال كأس العالم المقام بقطر.

وتحدث مدرب المنتخب هيرفي رينارد بحماس وثقة كبيرة للاعبيه في المحاضرة التي سبقت المباراة بدقائق.

وقال رينارد مخاطبا اللاعبين إن على كل واحد منهم النظر إلى زميله الذي بجانبه والثقة به، مضيفا أن هذا المونديال سيكون تاريخيا وسيتذكرونه حتى بعد 20 سنة.

رينارد قال للاعبين: “هذا الصباح هناك 35 مليونا في السعودية سيدعون لكم، هذه فرصتكم التاريخية”.

وأضاف: “الحياة ستتوقف في السعودية عند الساعة الواحدة، الجميع سيشاهدكم، هل تتخيلون أن نحني رؤوسنا للأسفل ونستسلم؟ هذا مستحيل”.

وقال الفرنسي رينارد والعبرة تخنقه، إن والدته الثمانينية ستكون في الملعب لأول مرة بحياتها من أجله.

وبعد ذلك، وقبل دخول الملعب، تحدث قائد المنتخب سلمان الفرج، أن اللاعبين عليهم اللعب من أجل وطنهم، مؤكدا على زملائه “نحن نلعب ضد 11 لاعبا، وليس واحدا أو اثنين”.

وشدد الفرج على زملائه بضرورة تطبيق الخطة المرسومة لهم بحذافيرها، والتحلي بروح المسؤولية.

وبين شوطي المباراة، وعندها كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأرجنتين بهدف، وبخ رينارد لاعبيه الذين دخلوا إلى غرفة الملابس وطأطأوا رؤوسهم تجاه الأرض، إذ قال لهم “هل أفعل مثلكم؟”، كما وجه تنبيها شديد اللهجة للمهاجم صالح الشهري الذي عادل النتيجة لاحقا، بسبب عدم ضغطه على المدافعين بالشكل المطلوب.

كما وبخ لاعب الوسط عبد الإله المالكي بسبب عدم التزامه بتغطية ليونيل ميسي، مضيفا في حديثه للاعبين “هل تريدون أخذ جوالاتكم والتقاط صور معه؟”.

وأظهرت كواليس المباراة، الفرحة الهستيرية للاعبين بهدفي اللقاء والانتصار الذي شارك فيه وزير الرياضة، عبد العزيز بن تركي الفيصل.