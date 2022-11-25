الدفاع المدني ينقذ سائحا سقط عن مقطع صخري بمحافظة معان

عمان – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ التابع لمديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي؛ تمكنت اليوم من إنقاذ سائح من جنسية أجنبية سقط عن مقطع صخري بمنطقة أم بيارة في محافظة معان.

وأضاف، أن فرق الدفاع المدني تحركت إلى موقع الحادث سيرا على الأقدام لمدة سبع ساعات متواصلة وبذلت جهودا مضنية أثناء عملية الإنقاذ وتمكنت من الوصول إلى المصاب باستخدام معدات خاصة بمثل هذا النوع من الحوادث.

وبين، أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له بالموقع، حيث تبين أنه يعاني من كسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم ومن ثم تم نقله إلى مستشفى الملكة رانيا الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

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