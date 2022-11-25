استطلاع.. 71% من الصهاينة يطالبون بإعدام الأسرى الفلسطينيين

تل ابيب – أظهر استطلاع إسرائيلي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وستنشر نتائجه في المؤتمر السنوي حول الامن القومي والديمقراطية الذي سيعقد في الاسبوع المقبل، أن 71% من الإسرائيليين يؤيدون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات التي أدت لوقوع قتلى وجرحى، مقارنةً بتأييد 63% في عام 2018.

وقد أيد 55% من الإسرائيليين إعدام منفذي العمليات ميدانيا عند تحييده، مقارنةً بـ 37% في الاستطلاع الذي سبقه، كما أيد 45.5% إطلاق نار كثيف تجاه التجمعات السكانية الفلسطينية كرد على أي استفزاز من الفصائل، وذلك مقارنة بـ 27.5% قبل أربع سنوات.

مقارنة بيانات الاستطلاع يظهر موقف المجتمع الإسرائيلي من استخدام القوة العسكرية، حيث أيد 80% في عام 2018 مقولة أنه عند التخطيط لعملية عسكرية يجب على الجيش الإسرائيلي التأكد من أنها لا تنتهك قوانين الحرب الدولية، ولكن هذا العام انخفض التأييد لذلك ووصل إلى 63%.