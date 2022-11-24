قصة مشاجرة بين صباح وفايزة أحمد بسبب العندليب/ فيديو

تصدرت الفنانة الراحلة فايزة، محرك البحث جوجل، بعد ظهور ابنيها متحدثين عن بعض تفاصيل حياتها، في برنامج “كلمة أخيرة” مع لميس الحديدي.

وكان قد كشف التوأم طارق وعمرو محمد سلطان، نجلا فايزة والموسيقار الراحل محمد سلطان، عن صديقات والدتهم فايزة داخل الوسط الفني، وهما صباح وسعاد محمد.

وبهذه المناسبة استعاد الكثيرون إحدى الحلقات التلفزيونية السابقة التي تحدثت فيها الفنانة الراحلة صباح عن ذكرياتها مع الفنانة الراحلة فايزة أحمد، حيث روت أحد المواقف التي وصفتها بالكوميدية بينها وبين الفنانة الراحلة فايزة، وقالت: “زمان كنا ناجحين أوي أنا وعبد الحليم في حفل أضواء المدينة وكانوا بياخدونا نغني باستمرار، وفي مرة من المرات ما خدوش فايزة، وكنا في لقاء في مجلة الكواكب وهي قالت لي طبعا لازم ياخدوكي أنت وهو عشان معروفة قصتك مع عبد الحليم، فرديت عليها وقلت لها ده أخويا وحبيبي ومسمحلكيش تقولي كده قدام الناس”.

وتابعت صباح في إحدى حلقات برنامج “ساعة صفا” الذي قدمته الإعلامية صفاء أبو السعود: “كنت بعمل بروفة في النقابة مع الأستاذ عبد الوهاب، وتفاجأنا أن فايزة جاية تهجم عليا، فدخلت أوضة وقفلوا عليا الباب، ولما جينا نتصالح كانت جايبة مقص عشان تقصلي شعري، الله يرحمها كانت دمها خفيف وصوتها حلو أوي وأنا مكنتش أقدر أزعل منها أبدا ومكانش في بينا غيرة خالص إلا بسبب موضوع حفلات أضواء المدينة”.

جدير بالذكر ان الملحن الكبير محمد سلطان، زوج الفنانة الراحلة فايزة أحمد، قد رحل عن دنيانا يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض، وبعدما لحن لها أجمل الأغاني، بينها غريب يا زمان، ورسالة من امرأة.