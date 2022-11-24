رغم أنهم أدمنوا العمالة لأمريكا والعمل لصالحها ضد بلدانهم.. قيادي في منظمة "قسد" الكردية يتهم أمريكا ببيعهم لتركيا
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جرينتش+2 11:12
نيويورك تايمز: بايدن يغير استراتيجيته تجاه إيران ويناقش خططاً لتقويض مساعيها النووية وتوفير سبل الدعم للمتظاهرين
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