ادارة مكافحة المخدرات تتعامل مع 8 قضايا ترويج خلال 48 ساعة

واصل العاملون في إدارة مكافحة المخدرات حملاتهم على مروجي المواد المخدرة، وتعاملوا خلال 48 ساعة الماضية مع 8 قضايا نوعية أُلقي القبض خلالها على 8 مروجين وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم التعامل مع 5 قضايا في العاصمة، ألقي القبض خلالها على 5 مروجين، موضحا انه تم في القضية الأولى ضبط 7 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة، وضبط في الثانية 5 كفوف حشيش، فيما ضُبط بحوزة المقبوض عليه في القضية الثالثة على 7 كفوف حشيش وكمية من الكريستال وسلاحان ناريان، و 7 كفوف حشيش في القضية الرابعة، وفي القضية الأخيرة وبعد إلقاء القبض على المروج وتفتيش منزله عثر داخله على نصف كيلو كريستال وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة.

وفي محافظة المفرق تم التعامل مع قضيتين، ضُبط في الأولى بحوزة المروج 4 آلاف حبة مخدرة، فيما ضبط بحوزة المروج الثاني 7 كفوف من الحشيش.

وفي القضية الأخيرة في مطار الملكة علياء ضُبطت كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وكمية من الكرستال المخدر بحوزة شخص قادم من إحدى الدول بقصد بيعها.

وجرت إحالة كافة القضايا لمدعي عام محكمة أمن الدولة .

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