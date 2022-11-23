قناة إسرائيلية: الجماهير العربية بمونديال قطر ترفض التطبيع



رصدت قناة إسرائيلية ما وصفتها بـ”موجة غضب عربي” لفكرة مشاركة الإسرائيليين في مونديال قطر، مشيرة إلى أن أغلب الجماهير العربية في قطر ترفض التطبيع، وترفع الأعلام الفلسطينية.

وذكرت قناة “i24NEWS”، في تقرير لها، أن “تجمعات الجماهير لا تخلو من الأعلام الفلسطينية التي يرفعها المشجعون تضامنا مع القضية الفلسطينية”، خاصة الجماهير التونسية، التي تعد أكبر شريحة في المونديال، إذ يصل عدد العاملين التونسيين في قطر لأكثر من 30 ألف عامل.

وذكر مراسل القناة أنه تحدث مع بعض المشجعين العرب في مقاهي سوق “واقف”، ونقل عنهم إشارتهم “إلى أن القضية الفلسطينية في سلم أولويات الشعوب لا الحكومات”.

وأكدت له مجموعة من الشباب التونسيين أن “تونس ترفض التطبيع مع إسرائيل وأن القيادة التونسية تعي رفض الشارع للتطبيع مع إسرائيل رغم الإغراءات الاقتصادية التي تسعى دول إلى تقديمها إلى جانب صندوق النقد الدولي مقابل فتح علاقات مع إسرائيل”.

واستنتجت القناة العبرية أنه على الرغم من مضي عامين “على اتفاقيات إبراهيم ورغم تطبيع دول عربية علاقتها مع إسرائيل، يكشف الاحتكاك مع الشعوب العربية، خاصة في شمال أفريقيا، رفضها لفكرة العلاقات مع إسرائيل، رغم أن الحالة كانت تبدو قبل عامين أن إسرائيل بدأت تخترق العالم العربي وتطبع علاقتها دون أي رفض”.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن شركة طيران لديها حقوق هبوط قائمة في قطر ستعمل “مؤقتًا” على تشغيل رحلات مباشرة بين تل أبيب والدوحة طوال مدة بطولة كأس العالم، التي بدأت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إذ لا توجد علاقات دبلوماسية بين قطر وإسرائيل.