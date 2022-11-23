مصرع إسرائيلي وإصابة 19 آخرين، بينها حالة حرجة، صباح اليوم الأربعاء في انفجار عبوتين بمحطتين للحافلات بالقدس/ فيديو
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جرينتش+2 01:16
مصرع إسرائيلي وإصابة 19 آخرين، بينها حالة حرجة، صباح اليوم الأربعاء في انفجار عبوتين بمحطتين للحافلات بالقدس/ فيديو
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