عملية القدس تهز "بيت العنكبوت" وتشكّل قفزة نوعية تربك حكومتي لابيد الراحلة ونتنياهو المقبلة، وأجهزة العدو الامنية
أهم العناوين
جرينتش+2 05:23
التربية: آخر موعد لتعديل مواد تكميلية التوجيهي الاثنين المقبل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني