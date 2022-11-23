التربية: آخر موعد لتعديل مواد تكميلية التوجيهي الاثنين المقبل

صرح مدير دائرة الاختبارات والامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، أنه سيتم الإعلان يوم غد الخميس، عن أرقام الجلوس لدورة تكميلية التوجيهي، وسيتم ذلك من خلال رابط يدخل عليه الطالب ومن ثم يدخل بياناته مثل رقمه الوطني وتاريخ ميلاده.

وأضاف كنانة، خلال استضافته على شاشة التلفزيون الأردني، الأربعاء، أنه بعد الدخول للرابط سيتعرف الطالب على رقم جلوسه واسم قاعة الامتحان واسم المدرسة، أيضا بإمكان الطالب متابعة المواد التي قام بتسجيلها في طلب اشتراكه.

وقال، إنه يجب على الطالب تدقيق البيانات التي قام بتسجيلها لتفادي وجود أي اختلاف، او إذا رغب بتعديل بعض المباحث التي تقدم اليها، مشيرا إلى أنه هناك خانة يسجل فيها التعديل الذي يريده ويتم ارسالها إلى مديريات التربية والتعليم الكترونيا، ويتم تعديلها بناء على رغبة الطالب.

ولفت إلى أنه يستطيع الطالب التعديل على المواد، ولكن يجب الحفاظ على عدد المواد المسجلة، أي يجب ان لا يقوم بتعديل مواد تتطلب أي رسوم إضافية، او اذا أراد ان يحذف مادة فيمكن من خلال التعديل أن يقوم بحذفها، ولا يجوز زيادة عدد المواد بعد ان قام بتسجيلها مسبقا، واخر موعد لتعديل المواد او حذفها هو يوم الاثنين المقبل.

وأشار إلى أنه يستطيع الطالب طباعة رقم الجلوس من خلال الرابط الالكتروني، ولكن سيتم تسليم ارقام الجلوس ورقيا في اول يوم امتحان من خلال رئيس القاعة.

وفيما يتعلق بطبيعة الأسئلة والامتحان، بين أنه لا يوجد أي تغيير على نمط الامتحان، بحيث سيكون على نفس نمط امتحان الدورة الصيفية الأخيرة، مضيفا أنه في جميع المباحث يوجد اختيار من متعدد، باستثناء المباحث الاتية ( اللغة العربية مشترك، والانجليزي، والرياضيات) هذه المواد من 40-50% ستكون أسئلة إنشائية، وبعض الأسئلة اختيار من متعدد.

وختم كنانة، بان المداس الدولية تعتبر مدارس خاصة، ويوجد في مديرية التربية والتعليم، مديرية التعليم الخاص، هي التي تكون مسؤولة عن المدارس الخاصة ورقابتها ومن حيث الشهادات التي تصدر عنها.