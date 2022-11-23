استشهاد الطفل أحمد شحادة (16 عاما) برصاص الاحتلال خلال اشتباكات فجر اليوم الاربعاء في نابلس/ فيديو

نابلس – استشهد طفل، الليلة، وأصيب أربعة شبان بالرصاص الحي أحدهم بصورة حرجة، وشاب بقنبلة صوت في الرأس، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة (16 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في القلب.

كما أعلنت مصادر طبية إصابة 4 شبان بالرصاص الحي أحدهم بصورة حرجة في البطن، كما أصيب شاب بقنبلة صوت في الرأس، والعشرات بالاختناق.

وأضافت الوزارة، في بيان آخر، أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على نابلس حتى الساعة 12:10 منتصف الليل، هي “شهيد طفل وإصابة حرجة بالبطن و3 إصابات مستقرة”.

وقالت في وقت سابق إن فلسطينيا أصيب بـ”رصاصة في البطن مع خروج الأمعاء”، وحالته حرجة.

وأشارت إلى أن فلسطيني أصيب باليد وآخر بالساق وحالتيهما مستقرة، إضافة إلى آخر أصيب بقنبلة صوت في الرأس وحالته مستقرة أيضا.

وأعلنت مجموعة عرين الأسود، أنها “تخوض معركة” إلى جانب “كتيبة بلاطة”، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وقالت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بنابلس “بصليات كثيفة من الرصاص”، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار تلفزيون فلسطين الرسمي، عند قرابة الساعة 2:00 ليلا، إلى أن “الاشتباكات العنيفة” مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة في محيط قبر يوسف بنابلس.

فقد داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، المنطقة الشرقية من نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في المنطقة، ما أدى إلى استشهاد طفل متأثرا بإصابته الحرجة، وأربعة شبان بالرصاص الحي أحدهم بصورة حرجة، وشاب بقنبلة صوت في الرأس والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز.

وقد استهدفت قوات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالرصاص الحي.

كما اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال “مقام يوسف” شرق المدينة.

وبارتقاء الطفل شحادة، يرتفع عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام إلى 200 شهيد (52 شهيدا من قطاع غزة)، بينهم 57 شهيدا بعمر 18 عاما فما دون، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بمدينة نابلس تمهيداً لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف. pic.twitter.com/oK7mxFEcgL — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) November 22, 2022

مشاهد جديدة من الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في نابلس. pic.twitter.com/iT0tDl2jT4 — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) November 22, 2022