بوتين يعلن ان كاسترو إستشرف الزمن الحاضر، وتنبأ بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، في آخر مكالمة بينهما عام 2014
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جرينتش+2 08:28
استشهاد الطفل أحمد شحادة (16 عاما) برصاص الاحتلال خلال اشتباكات فجر اليوم الاربعاء في نابلس/ فيديو
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