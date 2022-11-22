2.5 مليار دولار حجم المساعدات الخارجية للأردن.. أين تذهب؟؟

بلغ حجم المساعدات الخارجية للأردن قرابة 2 مليار و500 مليون دولار، وفقا لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

وقالت طوقان، اليوم الثلاثاء، إنّ فترة الانتهاء من الصيغ النهائية لاتفاقيات المنح والقروض ستوقع الشهر المقبل، مشيرة إلى أن القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية لهما الدور الأكبر في تنفيذ مشاريع رأسمالية.

واضافت: “لاحظنا اقتصادا منيعا في ظرف استثنائي”،

وأشارت، إلى أن تمكين القطاع الخاص هو عنوان المرحلة المقبلة، حيث إنّ هناك تنسيقا مع عدد من المانحين لدفع مسارات التحديث إلى الأمام.

ولفتت، إلى أن ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الإيجابية ينعكس على تحسين معيشة المواطن.