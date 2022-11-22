قوات الاحتلال تداهم منزل محافظ القدس فجر اليوم الثلاثاء

القدس – داهمت قوة إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، منزل محافظ القدس عدنان غيث في حي بطن الهوى بالعاصمة المحتلة.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن تلك القوات داهمت المنزل بوجود ضباط من مخابرات الاحتلال، وقامت بتفتيش المنزل بشكل دقيق وعبثت بمحتوياته.