روسيا تدعو تركيا الى "ضبط النفس" في سوريا، واردوغان يتهمها بـ "عدم الوفاء بالتزاماتها" ويتهم امريكا بتسليح الاكراد
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جرينتش+2 01:46
“دولت باهشتلي” حليف إردوغان: لقاء اردوغان بالرئيس المصري صحيح، ولكن يجب فتح المجال للقاء مع الرئيس السوري
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