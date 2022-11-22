المنتخب السعودي يحقق فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني 2-1

صنع المنتخب السعودي المستحيل بفوز تاريخي كبير ومفاجئ أحرزه، اليوم الثلاثاء، على نظيره الأرجنتيني 2-1 في أولى مباريات اليوم الثالث لبطولة كأس العالم 2022، والتي انتهت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأحرز هدفي المنتخب السعودي، اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 48، واللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 53، فيما أحرز هدف الأرجنتين قائد المنتخب النجم ليونيل ميسي، من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 15 من المباراة.

وأقيمت المباراة في ستاد “لوسيل”، أكبر ملاعب كأس العالم في قطر، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

وامتلأت جميع مقاعد ستاد لوسيل عن آخرها، وكان حضور الجماهير السعودية والعربية ملفتا للنظر.

وكان الظهور الأول للمنتخب السعودي قويا وغير متوقعا في أولى مبارياته، أمام “راقصي التانغو”، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم كذلك منتخبي بولندا والمكسيك.

وحقق السعودي فوزه الكبير بعد إلغاء 3 أهداف للمنتخب الأرجنتيني بداعي التسلل، فكان حماس اللاعبين يزداد في كل مرة ومعهم جماهير السعودية على المدرجات.

وأثار الفوز السعودي موجة عارمة من الفرح في مختلف أرجاء الدوحة، حولته الجماهير السعودية والعربية إلى مسيرات واسعة جابت الشوارع والساحات العامة.

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