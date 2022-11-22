روسيا تدعو تركيا الى "ضبط النفس" في سوريا، واردوغان يتهمها بـ "عدم الوفاء بالتزاماتها" ويتهم امريكا بتسليح الاكراد
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جرينتش+2 01:46
إيفانكا ترامب تصل مصر لزيارة الأهرامات، بعد تورطها وزوجها كوشنر بالإبلاغ عن الوثائق السرية في مقر اقامة والدها
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