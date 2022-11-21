حزب البعث العربي التقدمي يناقش قانون الاحزاب الاردني الجديد

جاء في تصريح صحفي صادر عن مكتب الاعلام المركزي لحزب البعث العربي التقدمي انه قد عقد مؤتمراً قطريا استثنائيا يوم التاسع عشر من هذا الشهر تشرين الثاني عام 2022، وكان الموضوع الابرز على جدول اعماله، قانون الاحزاب الاردني الجديد، رقم (7) لعام 2022، ومخرجات هذا القانون والتعاطي معها والتغلب على مخرجاتها المعقدة.

وقال الحزب في تصريح الذي وصل “المجد” نسخة منه، ان هذه هذه المخرجات الصعبة والمعقدة قد فرضت على الحزب ودون وجه حق، الكثير من التعقيدات والصعوبات، سيما وان حزبنا يتمتع بالعلانية منذ صدور قانون الاحزاب لعام 1992، وبالتحديد منذ يوم الثالث عشر من نيسان عام 1993م.

واضاف الحزب: ولما كان حزبنا، وفيا لمبادئه وافكاره ومناضلا من اجل تحقيق اهداف الحزب الوطنية والقومية، حيث واجه الحزب الذي هو امتداد لحزب البعث العربي الاشتراكي، تحديات كبيرة وصعبة على جميع المستويات وكان، ولا يزال، خياره النضال بكل جد لمواجهة التحديات مهما كبرت عبر التمسك بالثوابت الوطنية والقومية.

واكد المؤتمرون على الالتزام بالحياة الحزبية فكرا وتنظيما والقيام بالواجبات الملقاة على عاتق الرفاق والعمل من اجل تحقيق الاصلاحات المطلوبة ديمقراطيا، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا في الوطن. مثلما اكد اعضاء المؤتمر، ان حزبنا لن، ولن، يتوقف عن النضال مهما كانت الصعوبات والمعيقات وسيبقى مناضلا صلبا من اجل تحقيق المبادئ التي امن بها والأهداف التي يسعى ويناضل من اجل تحقيقها.

وان رفاقنا في قواعد الحزب يتحملون المسؤولية العالية والوعي والادراك الذي يضعهم دوما على طريق النجاح، سوف ينشطون في هذه المرحلة للتساوق مع مخرجات القانون، وصولا الى عقد المؤتمر العام قبل الثالث عشر من شهر ايار عام 2023م.

وقد اكد المؤتمرون على ان البعث باق، باق، ولن يتوقف عن نضالاته، ولن تعيقه عن مواصلة النضال كل الصعوبات والمعيقات التي وضعها قانون الاحزاب الجديد.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة