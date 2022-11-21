مصالحة بعد المصافحة.. السيسي واردوغان يبديان الرغبة في إطلاق مسار جديد لتطوير العلاقات المصرية - التركية.. ولكن
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جرينتش+2 12:52
القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين في الرويشد
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