خيانة عائلية.. محامي ترامب يكشف ان إبنته إفانكا وزوجها كوشنر هما اللذان وشيا للـ FBI بوجود وثائق سرية بمقر إقامته
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استشهاد الفتى محمود السعدي، واعتقال المطارد راتب البالي خلال مواجهات مع جيش العدو في مخيم جنين اليوم/ فيديو
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