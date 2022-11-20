وقف الضخ من الديسي وزي لـ 6 ايام بعمان والبلقاء والزرقاء الاسبوع المقبل

أعلنت وزارة المياه والري وسلطة المياه وشركة مياهنا والشركة المشغلة لخط مياه الديسي، عن وقف مبرمج لمنظومة مشروع مياه الديسي لأغراض الصيانة السنوية الدورية، يليه التوقف الثاني المبرمج لمحطة مياه زي، ما سيؤدي لوقف ضخ المياه لمدة 6 أيام عن مناطق في عمان والزرقاء والبلقاء طيلة فترة الصيانة.

وبينت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، انه يتم إجراء صيانة سنوية لمرافق منظومة مشروع الديسي إضافة إلى أعمال تأهيل وتركيب معدات جديدة في محطة زي من خلال مشروع يهدف إلى تطوير المنظومة التشغيلية وتحسين كفاءة التزويد المائي الممول ضمن منحة مقدمة من الحكومة اليابانية (جايكا).

وأضافت أن هذا التوقف سيبدأ من صباح يوم 27 الشهر الحالي ولغاية صباح يوم 3 كانون الأول المقبل.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والتحوط في كميات المياه طيلة فترة التوقف، وتفهم مثل هذه الأعمال المبرمجة الضرورية التي تهدف إلى إدامة عمل أنظمة التزويد المائي العاملة في المملكة التي يتم تنفيذها خلال فترة الشتاء بسبب انخفاض الطلب على المياه.

وقالت إن المناطق التي ستتأثر بشكل مباشر داخل محافظة العاصمة هي (الشميساني، طبربور، عرجان، المدينة الرياضية، أم اذينة، الرابية، تلاع العلي، جبل عمان، اللويبدة، ضاحية الأمير حسن، ضاحية الأقصى، ضاحية الاستقلال، جبل النصر، المنارة، المرقب، صالحية العابد، المغيرات، قرية ابو صياح، قرى وادي السير، الرباحية، أم السماق، الروابي، البيادر، الجندويل، الكرسي، خلدا، عبدون، دير غبار، الصويفية، دابوق، ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، شفا بدران، أبو نصير، صويلح، الكمالية، أبو علندا، مرج الحمام، الياسمين، البنيات، المقابلين، القويسمة، العلكومية، سحاب، نزهة سحاب، أم نوارة، الذهيبات، الفيصلية، المستندة، ناعور، العبدلية، خشافية الدبايبة، الجويدة، خريبة السوق، جبل الزهور، اليادودة، الحاتمية، اللبن (الطنيب،اسكان الرحمانية)، النقيرة، البويضة، ام بطمة، ضاحية الحاج حسن، القسطل، لواء الجيزة).

أما المناطق المتأثرة في محافظة البلقاء فتشمل (البحيرة، البقعان، منطقة الدفاع المدني، سوادا السفلي، الصوانية، واد شعيب، العامرية، نقب الدبور، واد الشجرة، البطين، المغاريب، السرو، سجن السلط، الرميمين، الرويسات، الوسية، الاشرفية، ميسرة، خشفة، سوميا، عليقون).

وفي لواء عين الباشا (حي قتيبة، حي الامير علي، ام عليقة، اسكان الفروسية، اسكان المهندسين، الجير والطوب، موبص العالي، ام نجاصة، سلحوب، السليحي، المدورة، الرمان، مخيم البقعة “منطقة نابلس”).

وفي مناطق الفحيص وماحص (الهاشمية، حي الراهبات، قصور الهاشمية، دابوق/خلف كوزمو، بلد الفحيص، نادي ماحص العلوي).

وفي محافظة الزرقاء فتشمل المناطق المتأثرة (إسكان النقب، إسكان المعلمين، إسكان الأمير هاشم، حي الفاخورة).

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