كمال أبو رية ينفي شائعة زواجه من نرمين الفقي

تصدر الفنان كمال أبو رية محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نفى زواجه من الفنانة نرمين الفقي.

فقد علق الفنان كمال أبو رية، على الشائعات المتداولة حول زواجه من الفنانة نرمين الفقي، مشيرًا إلى إنها متداولة منذ ما يزيد عن سنة على مواقع التواصل، بدون دلائل عليها.

وتساءل خلال لقاء لبرنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء امس السبت، عن سبب عدم إقامتهما لفرح أو حفل صغير عزموا فيها أصدقاءهم لو الأمر صحيح،

وقال “أبو رية” خلال استضافته ببرنامج “كلام الناس”: “قالو كتير أني تزوجت من نرمين الفقي، هو السوشيال بيكون معندهمش لا قرائن ولا دلائل، يعني أنا هتجوز نرمين الفقي، طيب معملناش فرح؟، طب معملناش حفلة صغيرة كده طيب؟”.

وتابع: “نرمين أخت وصديقة وزميلة عزيزة، وإحنا أصدقاء من زمان واشتغلنا مع بعض كتير، وإحنا جيران فعلا، في ناس تقابلني تقولي يعني دي إشاعة يا أستاذ كمال، فاقوله آه، فيقولي يا خسارة”.

وعقب على قول الإعلامية ياسمين عز: «الناس تتمنى لك الخير، نرمين ست جميلة»، فقال مازحًا: «خلاص قولي لها توافق».

وفي سياق آخر، ذكر أن المرأة المصرية أحيانًا تهمل زوجها؛ لأنها مضحية وبمجرد الزواج تهتم بأولادها ودخولهم المدارس وحياتهم الشخصية، منوهًا إلى أن الأمر قد يسبب مشكلات أسرية.

وأشار إلى أن المرأة المصرية تفعل ذلك بالفطرة؛ لأنها تحب أولادها وتخاف عليهم وعلى تعليمهم ومستقبلهم، معقبًا: «المرأة المفروض تعمل الاثنين، تحافظ على بيتها وتشرك زوجها في تربية الأولاد».

ولفت إلى أنه لا يحب تعدد الزوجات، مستطردًا: «الراجل لو مضطر وفي مشكلة وقّفت حياته مع مراته يتجوز واحدة تانية، لو الحياة مستقرة ليه يعمل كده؟ يروح يتفسح يغير جو ويرجع تاني، أنا لا أحب الطلاق أو انفصال الرجل عن زوجته، الأسر يجب أن تكون متماسكة وتعيش حياة حلوة».