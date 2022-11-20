تركيا تغير على مواقع الاكراد في شمال العراق وسوريا.. والوزير أكار: سنواصل محاسبة من استهدفوا أمن بلادنا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حول عملية (المخلب-السيف) “ضد التنظيمات الإرهابية” شمالي سوريا والعراق، “سنواصل محاسبة الذين استهدفوا أمن بلادنا وأمتنا مثلما حاسبناهم من قبل”.

وأضاف أكار: “الملاجئ والمخابئ والكهوف والأنفاق والمخازن التابعة للإرهابيين، جرى تدميرها بنجاح كبير، وجرى استهداف (مقرات قيادة التنظيم) الإرهابي بضربة مباشرة وقاتلة”.

ونشرت وزارة الدفاع التركية أمس السبت صورة لما بدا أنها طائرة تقلع لتنفيذ غارة في شمال سوريا، وكتبت تعليقا على الصورة يقول: “حان وقت الحساب”، تزامنا مع بدء غارات على شمال سوريا.

وشن الطيران الحربي التركي أكثر من 20 غارة، على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

من جهتها ذكرت قناة “A Haber” التلفزيونية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر قواعد إرهابية نتيجة العملية الجوية في شمال العراق وسوريا والتي نفذت ليلة الأحد.

وبحسب القناة شارك في العملية أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار.

الدفاع التركية تعلق على غاراتها في سوريا:

وقد نشرت وزارة الدفاع التركية صورة لما بدا أنها طائرة تقلع لتنفيذ غارة في شمال سوريا، وكتبت تعليقا على الصورة يقول: “حان وقت الحساب”، تزامنا مع بدء غارات على شمال سوريا.

وشن الطيران الحربي التركي أكثر من 20 غارة، على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ونشرت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” مقطعا مصورا للقصف:

الوزارة أرفقت الفيديو بعبارة “سيدفع الأوغاد ثمن اعتداءاتهم الغادرة”.

وذلك في إشارة إلى العبوة الناسفة التي انفجرت في اسطنبول في 13 الجاري وأوقعت ستة قتلى واتهمت أنقرة “حزب العمال الكردستاني” بالوقوف خلف تفجيرها.

كما اتهمت “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تشكل العمود الفقري لـ “قسد” بالتخطيط للهجوم.

وبينما لم يذكر الإعلام الحكومي أي معلومات عن ضحايا نتيجة القصف، ذكرت “فرانس برس” أن 12 شخصا من أفراد “قسد” والقوات الحكومية السورية قتلوا، بينما قالت وكالة أنباء “هاوار” العاملة ضمن مناطق سيطرة “قسد” إن أفرادا من القوات الحكومية قتلوا جراء القصف.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أشار مؤخرًا إلى شن عملية جديدة ضد أهداف منظمة إرهابية في شمال سوريا والعراق ، قائلاً: “قد نأتي فجأة ذات ليلة”.

ولا تستبعد المصادر إمكانية تنفيذ عملية عبر الحدود.

Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/9jiFRn0hej — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022