إدارة بايدن تطالب الاحتلال باتخاذ خطوات لتعزيز قوة السلطة الفلسطينية، وتحذرة من مغبة انهيارها خلال الفترة القادمة
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جرينتش+2 11:39
بحضور عدد من زعماء العالم.. قص شريط افتتاح مونديال 2022 في العاصمة القطرية مساء اليوم الاحد/ فيديو
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