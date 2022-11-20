بحضور عدد من زعماء العالم.. قص شريط افتتاح مونديال 2022 في العاصمة القطرية مساء اليوم الاحد/ فيديو

انطلق، مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في ملعب البيت بالعاصمة الدوحة، حيث رحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالجميع، وسط مشاركة زعماء ورؤساء من دول مختلفة.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال افتتاح كأس العالم 2022: “لتكن أياماً ملهمة بالخير والأمل، وأهلاً وسهلاً بالعالم في دوحة الجميع”.

وأضاف: “ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانباً؛ لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم، سنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري”.

كما قال: “عملنا ومعنا كثيرون واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء”.

ووسط أجواء حماسية ومهرجانية، قدم الحفل النجم العالمي مورغان فريمان والبطل القطري غانم المفتاح.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وشمل عدداً من العروض الثقافية والتراثية.

وهكذا فقد شهد استاد البيت في الدوحة، مساء اليوم الأحد، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.

وقد تميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، مثل الملك الاردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري بعد المجيد تبون ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.

وقد مزج حفل الافتتاح بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، وتصدره أحد أعضاء فرقة البوب الكوري الشهيرة “بي تي إس”.

وتتمحور رسالة الحفل حول التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية.

والعرض الأهم في حفل الافتتاح حمل عنوان “دريمرز” (حالمون)، وهو أغنية جديدة تنضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية للعرس العالمي، وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي أحد الأعضاء السبعة لفرقة “بي تي إس” جونغكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.

هذا وستنطلق منافسات “مونديال 2022” بلقاء الافتتاح بين قطر البلد المضيف والإكوادور، صاحب المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية.