الاولى منذ سنوات.. مصافحة بين السيسي وأردوغان في الدوحة

الدوحة – انعقدت، مساء اليوم الأحد، قمة مصرية تركية قطرية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد، على هامش افتتاح كأس العالم، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها.

فقد التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد وللمرة الأولى منذ سنوات، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في العاصمة القطرية الدوحة خلال حضور الزعيمين افتتاح كأس العالم.

ومثل افتتاح مونديال 2022 في قطر ملتقى للعديد من رؤساء وقادة دول عربية وإفريقية، سافروا إلى الدوحة للمشاركة في انطلاق أول كأس عالم يقام في دولة عربية وإسلامية.

وافتتح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني هذه البطولة التي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إن الرئيس رجب طيب أردوغان، وصل إلى الدوحة، للمشاركة في الافتتاح، تلبية لدعوة من أمير قطر.

وأعلن التلفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.