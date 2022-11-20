إدارة بايدن تطالب الاحتلال باتخاذ خطوات لتعزيز قوة السلطة الفلسطينية، وتحذرة من مغبة انهيارها خلال الفترة القادمة

القدس المحتلة – بعثت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة رسالة تحذير للكيان الإسرائيلي من مغبة انهيار السلطة الفلسطينية خلال الفترة القادمة.

وجاء في رسالة تحذير نقلها المبعوث الأمريكي الخاص بعلاقات الاحتلال والسلطة “هادي عمرو” خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى “إسرائيل” أن الإدارة الأمريكية تخشى من فقدان السلطة الفلسطينية السيطرة على مناطقها، مناشداً الاحتلال لاتخاذ خطوات لصالح تعزيز قوة السلطة.

وقال عمرو، خلال لقائه مع ضباط كبار في الجيش ومن بينهم المنسق غسان عليان:” إنه يتوجب على الاحتلال اخذ التحذيرات على محمل الجد واتخاذ المزيد من خطوات تعزيز مكانة السلطة سعياً لمنع انهيارها”.

كما أعرب عمرو عن اعتقاده بأن هوية وزير الجيش القادم مفصلية بهذا السياق ولهكذا خطوة تأثير كبير على العلاقات مع السلطة والأمريكان، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المرشح بنيامين نتنياهو يعي ذلك جيداً.

وقد جرى هذا الحديث خلال جولة عمر لغرض السير قدماً في مشاريع مدنية واقتصادية في مناطق السلطة، بالإضافة للوضع الأمني المتدهور، حيث من المتوقع قيامه بلقاءات مع قيادة السلطة بهذا الخصوص.