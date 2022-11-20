إدارة بايدن تطالب الاحتلال باتخاذ خطوات لتعزيز قوة السلطة الفلسطينية، وتحذرة من مغبة انهيارها خلال الفترة القادمة
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جرينتش+2 11:38
إدارة بايدن تطالب الاحتلال باتخاذ خطوات لتعزيز قوة السلطة الفلسطينية، وتحذرة من مغبة انهيارها خلال الفترة القادمة
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