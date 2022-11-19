كبار المانحين الامريكان يتخلون عن ترامب بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة, ويتجهون نحو حاكم ولاية فلوريدا ديسانتيس

واشنطن: قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب يواجه مشكلة مفاجئة بينما يشن حملته للترشح باسم الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، تتمثل في أزمة التبرعات مع انجذاب كبار المانحين الأثرياء نحو حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس وغيره من المنافسين المحتملين.

وأوضحت الصحيفة أن جيشًا مخلصًا من المتبرعين الصغار سوف يدعم محاولة ترامب الرئاسية ، وربما يعوضون الهجرة الجماعية لمؤيدي المليارديرات ، لكنهم أظهروا علامات على تقليص تبرعاتهم.

وبينما تبدأ الآلة السياسية لترامب بخزانة تزيد قيمتها عن 110 ملايين دولار ، يمنعه القانون الفيدرالي من استخدام معظم هذه الأموال لدفع حملته إلى البيت الأبيض.

في هذه الأثناء ، تنفق اللجان السياسية لترامب مبالغ طائلة على دفاعه القانوني ، وهي مبالغ يبدو من المرجح أن ترتفع بعد أن عينت وزارة العدل يوم الجمعة مستشارًا خاصًا للإشراف على التحقيقات معه.

واعتبرت الصحيفة أن الجمهوريين الأثرياء أبعدوا أنفسهم عن ترامب بعد الانتخابات النصفية التي جرت الأسبوع الماضي والتي أدى فيها الجمهوريون أسوأ أداء منذ عقدين وجاءت أقل بكثير من التوقعات ، مما وجه ضربة قوية لآفاق جمع التبرعات.

وقال كين جريفين، مدير صندوق التحوط ، ثاني أكبر مانح للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية ، يوم الثلاثاء الماضي، إنه سيدعم ديسانتيس على ترامب ، مشيرًا إلى انتصار حاكم فلوريدا المهيمن في إعادة انتخابه في ولاية كانت تعتبر تنافسية حتى وقت قريب.

واضاف جريفين في منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد في سنغافورة ، في إشارة إلى الدورات الانتخابية الثلاث الأخيرة: “أود أن أعتقد أن الحزب الجمهوري مستعد للانتقال من شخص خسر مع الحزب ثلاث مرات”.