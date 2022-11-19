اختيار الطباع رئيساً لاتحاد رجال الأعمال العرب لدورة جديدة

عمان – عقدت الهيئة العامة لاتحاد رجال الأعمال العرب ممثلةً برئيسها حمدي الطباع وأمينها العام ثابت الطاهر، اجتماعها السنوي العادي عبر تقنية التواصل المرئي بحضور رؤساء أعضاء الاتحاد ممثلي جمعيات وروابط وأصحاب رجال الأعمال من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد.

وحسب بيان للاتحاد الذي يتخذ من عمان مقرا له، اليوم السبت، تم خلال الاجتماع اختيار الطباع رئيساً للاتحاد للدورة 2022-2026، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وطارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، نواباً للرئيس.

وبين الطباع خلال الاجتماع حرص الاتحاد بشكل متواصل على بذل الجهود الحثيثة لتحقيق أهداف الاتحاد في خدمة مجتمع الأعمال العربي وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتشجيع الاستثمارات العربية البينية.

ورحب الطباع بانضمام مجلس الأعمال العراقي كعضو جديد في الاتحاد، معرباً عن أمله بأن يسهم ذلك في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال من كلا البلدين.

وأشار إلى أن جميع الدول قد تأثرت سلباً بالأزمات العالمية من جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وموجات التضخم وارتفاع الأسعار إلى جانب تقلبات أسعار الصرف للعملات الصعبة، وغيرها من التحديات التي غيرت أولويات عمل الدول التي باتت توجهاتها متركزة على تحقيق الأمن الغذائي والموازنة بين فجوات الطلب والعرض والتعافي التام من الجائحة في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية اقتصادياتها من الصدمات المستقبلية غير المتوقعة.

وأكد الطباع خلال الاجتماع حرص الاتحاد بشكل متواصل على مشاركته الفاعلة كأحد مؤسسات العمل العربي المشترك وبما يعزز تحقيق أهدافه المرجوة منه من تطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال العربي وإبراز دوره الاقتصادي الهام وبما يصب في صالح تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة.

واستعرض موجزاً حول نشاطات الاتحاد خلال العام الماضي 2021، مؤكداً مشاركة الاتحاد الفاعلة في مختلف اللقاءات المنظمة من مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك وإعداد الاتحاد لأهم المقترحات والتوصيات والدراسات الاقتصادية حول مختلف القضايا التي تهم مجتمع الأعمال العربي ورفعها لمختلف الجهات المختصة.

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