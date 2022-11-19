استشهاد 4 عسكريين وإصابة آخر جراء عدوان إسرائيلي اليوم السبت على نقاط في المنطقة الوسطى والساحلية السورية
أهم العناوين
جرينتش+2 03:44
اختيار الطباع رئيساً لاتحاد رجال الأعمال العرب لدورة جديدة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني