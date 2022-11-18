اتهامات حادة بين جبهات "الاخوان" المتناحرة حول المسؤولية عن فشل الدعوات للتظاهر يوم 11/11 ضد نظام السيسي
أهم العناوين
جرينتش+2 04:49
قصة قصيرة.. العزف على جدار الصمت
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني