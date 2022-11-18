داعياً إلى عدم اليأس.. البابا يعلن استعداد الفاتيكان لفعل أي شيء ممكن للوساطة وإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا

عرض بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، الوساطة للإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي حين تستمر المواجهات على عدة جبهات، لم يعلق بعد أي طرف على عرض البابا الوساطة.

و أكد البابا فرنسيس مجدداً، اليوم الجمعة، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية، استعداد الفاتيكان لفعل أي شيء ممكن للوساطة وإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن المصالحة بين موسكو وكييف ممكنة، دعا البابا الجميع إلى عدم اليأس.

وأضاف للصحيفة “لكن يجب على الجميع الالتزام بصفاء النية، بدءا بأنفسهم، ثم نزع فتيل العنف ووقفه. يجب أن نكون جميعا مسالمين. نريد السلام، وليس مجرد هدنة قد لا تؤدي إلا لإعادة التسلح. السلام الحقيقي هو ثمرة الحوار”.