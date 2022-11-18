تمنت تقديم فيلم عن فلسطين.. مهرجان القاهرة يكرم المخرجة كاملة أبو ذكري

القاهرة – تمنت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري، تقديم فيلم سينمائي يقول الحقيقة الكاملة عن فلسطين للأجيال القادمة.

وقالت المخرجة المصرية في الندوة التكريمية التي عقدتها إدارة “مهرجان القاهرة السينمائي” بدورته الـ 44 لها، بمناسبة تكريمها ب”جائزة فاتن حمامة للتميز”، في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة مساء أمس الخميس، إن فلسطين قضية العرب المحورية التي يجب أن تبقى في ذاكرة كل الأخيال.

وحرص على حضور الندوة، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي، وعدد كبير من نجوم وصناع الفن منهم: إلهام شاهين، المنتج محمد العدل، سلاف فواخرجي، لقاء الخميسي، هاجر الشرنوبي، تامر حبيب، ركين سعد، وأمير المصري.

واسترجعت أبو ذكري لقاءها بالمخرج الراحل عاطف الطيب، قائلة إنها تعلمت الإحساس بالممثل منه أثناء تدريبها معه في فيلم “دماء على الأسفلت” مع النجم الراحل نور الشريف، وقالت: “كان دائماً ما يقف مع الممثل ويعطه دفعات إيجابيه ليصدق إحساسه داخل الأحداث، وبالفعل كنا نجد المشهد أصبح أكثر قوة بعد حديثه مع الممثل”.

وأشارت أبو ذكري إلى رغبتها في التحضير لعمل فني عن الرجال، خاصة وأن مشاكلهم وأزماتهم لا تقل أهمية عن المرأة.

كما نوهت بأنها لا تحب حصرها في مصطلح سينما المرأة، لأنها دائما ما تقدم أعمالا متنوعة، مضيفة أن الكاتب صنع الله إبراهيم وبهاء طاهر، هاتفوها بعد نجاح مسلسلي “ذات” و”واحة الغروب”.

من جانبها، تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن تعاونها مع المخرجة كاملة أبو ذكري، في السينما بفيلمي “واحد صفر”، و “يوم للستات”، وأخرهم مسلسل “بطلوع الروح” وقالت، إن حلقة من حلقات العمل، كانت بمثابة فيلم مستقل بذاته، لأنها مخرجة مختلفة في أعمالها ونموذجا للإبداع.

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