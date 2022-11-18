اتهامات حادة بين جبهات "الاخوان" المتناحرة حول المسؤولية عن فشل الدعوات للتظاهر يوم 11/11 ضد نظام السيسي
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اليوم انتصر المال على العدل ومات جمال مرة أخرى.. هكذا علقت خطيبة خاشقجي على اذعان امريكا “لحصانة” ابن سلمان
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